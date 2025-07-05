Bloomberg: БРИКС осудит односторонние пошлины Трампа

Лидеры стран БРИКС планируют обсудить на саммите в Бразилии ситуацию на Ближнем Востоке.
Страны БРИКС на саммите в Рио-де-Жанейро 6−7 июля планируют выступить против одностороннего введения торговых пошлин и других принудительных мер, противоречащих международному праву. По данным агентства Bloomberg, речь может идти о пошлинах, которые были введены администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в документе США не упоминаются напрямую.
«Главы правительств также осудят введение “односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву”», — пишет Bloomberg. По данным агентства, лидеры БРИКС намерены занять позицию, отличную от позиции Трампа по тарифам, конфликту на Ближнем Востоке и вопросам изменения климата. Кроме того, они также планируют затронуть на саммите тему ситуации в Палестине, поддержать Парижское соглашение по климату и выступить за глобальный контроль над искусственным интеллектом.
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Саммит БРИКС пройдет 6−7 июля в Рио-де-Жанейро. В 2024 году к основным странам присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран, а с января 2025 года — Индонезия. Среди партнеров БРИКС — Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп ужесточил торговую политику США, введя пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, а также на сталь и автомобили. Позже был объявлен базовый импортный тариф в 10% с возможным увеличением ставок для отдельных стран. Однако спустя неделю повышение тарифов приостановили и США начали торговые переговоры с партнерами.
Ранее стало известно, что от России на саммит БРИКС поедет глава МИД Сергей Лавров. Президент страны Владимир Путин же дистанционно присоединится к пленарной сессии, передает «Ридус».