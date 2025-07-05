Bloomberg: БРИКС осудит односторонние пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп ужесточил торговую политику США, введя пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, а также на сталь и автомобили. Позже был объявлен базовый импортный тариф в 10% с возможным увеличением ставок для отдельных стран. Однако спустя неделю повышение тарифов приостановили и США начали торговые переговоры с партнерами.