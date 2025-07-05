Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ в ночь на 5 июля атаковали Россию 94 беспилотниками

В ночь на 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ, атаковавших регионы страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники атаковали 15 российских регионов.

В ночь на 5 июля российские средства ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ, атаковавших регионы страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники самолетного типа были перехвачены и уничтожены в период с 23:00 мск 4 июля до 07:00 мск 5 июля. Наибольшее их количество — 34 — было сбито в Воронежской области.

Еще 11 БПЛА уничтожены в Брянской области. По девять беспилотников атаковали Белгородскую и Саратовскую области. Также атакам подверглись Новгородская (восемь БПЛА), Курская (шесть дронов), Ленинградская, Орловская (по три беспилотника), Ростовская, Смоленская, Рязанская (по два БПЛА), Московская, Пензенская и Тульская области (по одному беспилотнику). Также два дрона были уничтожены в Чувашии, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше