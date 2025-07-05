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Над Воронежской областью ночью уничтожено более 25 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было успешно обнаружено и уничтожено более 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области удар дрона ВСУ повредил крышу частного дома (архивное фото).

Минувшей ночью на территории четырех муниципалитетов Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было успешно обнаружено и уничтожено более 25 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории четырех муниципалитетов Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 25 беспилотников. Информация о пострадавших не поступала», — написал он в своем telegram-канале.

Однако в одном из муниципалитетов из-за падения обломков беспилотников произошел обрыв линий электропередачи. Сотрудники энергетической компании оперативно приступили к ремонтным работам, и энергоснабжение было восстановлено в кратчайшие сроки.

Также сообщается о повреждениях кровли одного из частных домов и гаража. На месте происшествия работают спасательные службы и экстренные команды, проводится оценка ущерба.

Ранее в Воронежской области уже фиксировалась массовая атака беспилотников. Дежурные силы ПВО уничтожили свыше 40 дронов в 12 муниципальных районах и приграничных зонах, без пострадавших среди населения. В результате тех событий обломки повредили четыре автомобиля, а власти отмечали сохраняющуюся угрозу повторных атак.