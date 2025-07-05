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Силы ПВО сбили за ночь 94 украинских беспилотника над Россией

Силы противовоздушной обороны России уничтожили в течение ночи 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Атаки отражались с 23:00 мск 4 июля до 7:00 5 июля. Больше всего БПЛА ликвидировано в Воронежской области (34), ещё 11 дронов сбили в Брянской области. По девять — в Белгородской и Саратовской областях, восемь — в Новгородской области, шесть — в Курской области, по три — в Ленинградской и Орловской областях, по два — в Ростовской, Смоленской и Рязанской областях, а также в Республике Чувашия, и по одному — в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.

Атаковавшие Саратовскую область беспилотники повредили жилые дома в Энгельсе и Саратове, сообщал ранее губернатор региона. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают все экстренные службы.

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