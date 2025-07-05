Силы ПВО сбили за ночь 94 украинских беспилотника над Россией

Атаки отражались с 23:00 мск 4 июля до 7:00 5 июля. Больше всего БПЛА ликвидировано в Воронежской области (34), ещё 11 дронов сбили в Брянской области. По девять — в Белгородской и Саратовской областях, восемь — в Новгородской области, шесть — в Курской области, по три — в Ленинградской и Орловской областях, по два — в Ростовской, Смоленской и Рязанской областях, а также в Республике Чувашия, и по одному — в Московском регионе, Пензенской и Тульской областях.