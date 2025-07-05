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Мигрант хотел украсть ребенка в Уфе

Мигрант хотел украсть ребенка в Уфе. Инцидент произошел на ул. Сарапульской рядом с миграционным центром.

Уфимка обратилась в информационный центр СК России с жалобой на постоянные нарушения общественного порядка мигрантами из-за их скопления рядом с миграционным центром. На сообщение обратил внимание руководитель СК России Александр Бастрыкин.

Сообщается, что центр находится рядом со школой и детским садом. Местные жители опасаются за собственную безопасность, а также жизнь и здоровье детей, поскольку уже была попытка похищения несовершеннолетнего.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ провести тщательную проверку по данному факту. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.