Магнитные бури 6 июля 2025: что ждать метеозависимым

С 5 по 9 июля — геомагнитная обстановка спокойная. Уровень геомагнитной активности — 3 балла («зеленый» уровень). Это означает, что на протяжении этих дней не ожидается сильных бурь и изменений в магнитном поле.10−11 июля — будет сильная магнитная буря, 5 баллов («красный» уровень). Это значит, что магнитное поле Земли будет сильно возмущаться, и метеозависимые люди могут ощутить ухудшение самочувствия.12−13 июля — геомагнитная обстановка будет возбужденной с 4 баллами («оранжевый» уровень). Ожидается умеренное возмущение, которое может повлиять на самочувствие чувствительных людей. С 14 по 20 июля — геомагнитная активность будет выше среднего, но в пределах 3 баллов («зеленый» уровень). Магнитное поле остается относительно стабильным, никаких сильных бурь не предсказывается.21−25 июля — рост геомагнитной активности, 4 балла («оранжевый» уровень). Это означает, что солнечная активность будет выше обычного, и возможны небольшие изменения в самочувствии у метеозависимых.21−23 июля — магнитная буря с 5 баллами («красный» уровень). Ожидаются сильные геомагнитные колебания, которые могут вызвать головные боли и другие симптомы у метеозависимых. С 24 по 27 июля — затишье, уровень активности будет 2,5 балла, то есть магнитное поле Земли останется стабильным и спокойным. С 28 по 29 июля — геомагнитная обстановка возбужденная, «оранжевый» уровень, 4 балла. Магнитное поле будет колебаться, что может повлиять на самочувствие чувствительных. С 30 по 31 июля — спокойное состояние, уровень активности снова 3 балла («зеленый» уровень).1−2 августа — возбужденная геомагнитная обстановка с 4 баллами («оранжевый» уровень). Возможны незначительные изменения в магнитном поле, но бурь не предсказывается.3−4 августа — будет затишье, уровень активности 2,5 балла.