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Правоохранители задержали мужчину, который зарезал свою жену на улице в Андижане

Vaib.uz (Узбекистан. 5 июля). Накануне в Андижане произошло жестокое убийство, которое потрясло местных жителей. Мужчина напал на собственную супругу прямо на улице и скрылся с места преступления. Его объявили в розыск.

Источник: МВД РУз

Как сообщили в МВД, трагедия разыгралась 4 июля около 09:30 в махалле Урикзор. 48-летний житель города Андижана в ходе ссоры с 43-летней женой схватил хозяйственный нож и нанёс ей удар в область шеи. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

По данному факту прокуратура города возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители развернули оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать преступника.

В результате проведённых действий подозреваемого удалось обнаружить в махалле Кумакай Алтынкульского района. Он был задержан сотрудниками, привлечёнными к ночному дежурству.

Сейчас мужчина находится под стражей в процессуальном порядке. Следственные действия по делу продолжаются.