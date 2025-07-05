Правоохранители задержали мужчину, который зарезал свою жену на улице в Андижане

Как сообщили в МВД, трагедия разыгралась 4 июля около 09:30 в махалле Урикзор. 48-летний житель города Андижана в ходе ссоры с 43-летней женой схватил хозяйственный нож и нанёс ей удар в область шеи. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.
По данному факту прокуратура города возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Правоохранители развернули оперативно-розыскные мероприятия, чтобы задержать преступника.
В результате проведённых действий подозреваемого удалось обнаружить в махалле Кумакай Алтынкульского района. Он был задержан сотрудниками, привлечёнными к ночному дежурству.
Сейчас мужчина находится под стражей в процессуальном порядке. Следственные действия по делу продолжаются.