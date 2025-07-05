Смоленский губернатор рассказал о беспокойной ночи из-за беспилотников ВСУ

ВСУ всю ночь пытались атаковать Смоленскую область.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион подвергался ночным атакам дронов со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). По его словам, благодаря эффективной работе сил ПВО, удалось подавить два беспилотных летательных аппарата противника.
«Силами ПВО подавлены еще два БПЛА противника. Погибших и пострадавших, разрушений нет», — заявил губернатор в своем telegram-канале. «Противник пытается запугать нас, но благодаря слаженным действиям военных и усиленным мерам безопасности мы успешно отражаем атаки вражеских дронов», — добавил он.
Губернатор призвал жителей Смоленской области оставаться бдительными и придерживаться мер предосторожности. Он также напомнил о необходимости сообщать в экстренные службы в случае обнаружения фрагментов беспилотников.
В ночь с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территорией России были уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата, запущенных с украинской стороны. Сообщается, что дроны были замечены в ряде регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую, Воронежскую и Тверскую области. В результате атак в некоторых городах было временно приостановлено функционирование аэропортов. Последние новости об отражении атак на территории РФ — в онлайн-трансляции URA.RU.