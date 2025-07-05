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За ночь над регионами России были сбиты 94 беспилотника ВСУ

94 дрона ВСУ были уничтожены над 15-ю регионами России.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 94 беспилотника самолетного типа ВСУ над 15-ю регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Так, 34 украинских дрона были ликвидированы над территорией Воронежской области. 11 беспилотников уничтожено над Брянской областью, по девять — над Белгородской и Саратовской областями, восемь — над Новгородской областью, шесть — над Курской областью.

Кроме того, по три БПЛА уничтожено над Ленинградской и Орловской областями, по два — над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и над Чувашией. По одному дрону было ликвидировано над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников в регионе в петербургском аэропорту Пулково было задержано свыше 50 вылетов и прилётов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал об уничтожении дронов над Тосненским районом и Гатчинским округом.

В Энгельсе и Саратове в результате атаки БПЛА были повреждены жилые здания.

В Чувашии дроны упали на склад и промпредприятие.

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