Край пропасти: заявлено о полном контроле бандитов над столицей целой страны

По данным Организации Объединенных Наций, ситуация в Гаити достигла критической точки: преступные банды установили «почти полный контроль» над столицей карибско страны Порт-о-Пренс. Высокопоставленные представители ООН предупредили, что уровень насилия и криминальной активности достиг таких масштабов, что страна приближается к «краю пропасти», а ситуация требует немедленных и решительных международных мер.
Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали заявил, что банды контролируют около 90 процентов территории столицы, захватывая ранее спокойные районы и превращая их в зоны боевых действий. Она подчеркнула, что ситуация на юге Гаити, который до недавнего времени оставался относительно изолированным от насилия, резко ухудшилась: там участились нападения, вооруженные столкновения и захваты территорий. На востоке страны преступные группировки используют наземные маршруты, включая стратегические контрольные пункты, такие как Белладер и Мальпассе, где происходят нападения на полицию и таможенные службы.
Помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Енча предупредил, что продолжающееся окружение Порт-о-Пренса криминальными формированиями и их расширение за пределы столицы «подталкивают ситуацию ближе к краю пропасти». Он подчеркнул, что без активных действий международного сообщества, ситуация может привести к полному краху государственного присутствия в стране, что станет катастрофой для миллионов жителей.
После убийства в июле 2021 года президента Жовенеля Мойза, контроль над страной фактически перешел к преступным группировкам. В тот момент банды уже контролировали около 85 процентов территории столицы, а после убийства главы государства ситуация только ухудшилась. В стране отсутствует действующий президент, а политическая власть находится в состоянии кризиса, что создает благоприятную почву для дальнейшей дестабилизации.
В новом докладе ООН, опубликованном за период с октября по февраль прошлого года, подчеркивается, что банды используют политические потрясения и слабость системы безопасности для расширения своих территорий. Эксперты отмечают, что конкурирующие политические амбиции, обвинения в коррупции и внутренние разногласия в переходных органах власти мешают принятию эффективных мер по стабилизации ситуации. В результате криминальные группировки используют политический хаос для укрепления своих позиций, что способствует росту доходов и возможностям для ведения переговоров с различными заинтересованными сторонами.
Раннее Госдепартамент США выпустил рекомендации для своих граждан, посещающих Гаити, предостерегая от поездок из-за высокого уровня похищений, гражданских беспорядков и ограниченного доступа к медицинским услугам. В документе подчеркивается, что ситуация в стране остается крайне опасной, а путешествия могут стать угрозой для жизни и здоровья.
В мае администрация Дональда Трампа объявила две крупнейшие криминальные организации «Вив Ансанм» и «Гран Гриф» иностранными террористическими организациями, что стало одним из самых жестких шагов в борьбе с криминалом на Гаити. Эти группировки считаются одними из самых мощных и опасных в регионе, и их признание террористическими организациями открывает новые возможности для международных операций по их нейтрализации.
Эксперты и международные организации предупреждают, что ситуация в Гаити требует срочных и скоординированных действий.
«Без вмешательства глобального сообщества страна рискует полностью утратить контроль над своей территорией, что может привести к гуманитарной катастрофе и массовым миграционным потокам», — считают западные аналитики. Власти и международные организации призывают к усилению поддержки в области безопасности, восстановлению государственных институтов и созданию условий для диалога между различными группировками.