Край пропасти: заявлено о полном контроле бандитов над столицей целой страны

Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Гада Фатхи Вали заявил, что банды контролируют около 90 процентов территории столицы, захватывая ранее спокойные районы и превращая их в зоны боевых действий. Она подчеркнула, что ситуация на юге Гаити, который до недавнего времени оставался относительно изолированным от насилия, резко ухудшилась: там участились нападения, вооруженные столкновения и захваты территорий. На востоке страны преступные группировки используют наземные маршруты, включая стратегические контрольные пункты, такие как Белладер и Мальпассе, где происходят нападения на полицию и таможенные службы.