Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в Перми

В Перми пожарные эвакуировали 10 человек из охваченного огнём жилого дома, сообщает МЧС России по Пермскому краю.
Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 июля в Кировском районе. По данным ведомства, причиной возгорания стал преднамеренный поджог картона и личных вещей, находившихся в тамбуре.
«Газодымозащитники при помощи спасустройств вывели на свежий воздух двух детей и 8 взрослых», — рассказали в краевом МЧС.
Уточняется, что пострадавших нет. Пожар был ликвидирован на 8 квадратных метрах силами 9 огнеборцев и 2 единиц техники.