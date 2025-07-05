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Пожарные спасли 10 человек из горящего дома в Перми

Среди них двое детей и 8 взрослых.

В Перми пожарные эвакуировали 10 человек из охваченного огнём жилого дома, сообщает МЧС России по Пермскому краю.

Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 июля в Кировском районе. По данным ведомства, причиной возгорания стал преднамеренный поджог картона и личных вещей, находившихся в тамбуре.

«Газодымозащитники при помощи спасустройств вывели на свежий воздух двух детей и 8 взрослых», — рассказали в краевом МЧС.

Уточняется, что пострадавших нет. Пожар был ликвидирован на 8 квадратных метрах силами 9 огнеборцев и 2 единиц техники.