Причиной массового заболевания в Приангарье назвали вирусную инфекцию

Накануне СК возбудил уголовное дело по следам ЧП в указанном районе, где люди массово обращались в больницу с симптомами отравления. Речь шла о неуточненной кишечной инфекции. Следователи усмотрели в случившемся признаки двух преступлений — оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатности.
Сегодня стало известно, что диагноз «отравление» не подтвердился. «Предварительно установлено, что это ротовирусная или норовирусная инфекция», — сообщили в администрации Слюдянского района.
Заболевание сопровождается высокой температурой, тошнотой, диареей и длится около двух суток. Обращения к медикам начались 1 июля, сейчас их насчитывается около 80. В инфекционном отделении находятся трое пациентов, остальные лечатся дома.
Анализ проб воды в районе показал, что по вирусологии она соответствует нормам. Результаты по другим показателям будут готовы 7 июля.