Причиной массового заболевания в Приангарье назвали вирусную инфекцию

Накануне СК возбудил уголовное дело по следам ЧП в указанном районе, где люди массово обращались в больницу с симптомами отравления. Речь шла о неуточненной кишечной инфекции. Следователи усмотрели в случившемся признаки двух преступлений — оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и халатности.