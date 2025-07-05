ВС РФ «Геранью» уничтожили иностранных наемников в Запорожской области

Российские военные применили БПЛА «Герань-2» в Запорожской области.
Российские военные уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников ВСУ с помощью беспилотников «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Минобороны опубликовало кадры уничтожения иностранных наемников ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов “Герань-2” в районе базы отдыха “Меридиан” в Запорожской области», — заявили в ведомстве. В опубликованном видео уточняется, что уничтожен пункт временной дислокации. В Минобороны отметили, что удар был проведен точечно. О числе ликвидированных наемников и их гражданстве не сообщается.
Ранее Министерство обороны РФ уже публиковало видеоматериалы с уничтожением временных позиций, техники и средств связи ВСУ с помощью FPV-дронов Испытательного центра «Рубикон» в зоне спецоперации. Среди пораженных целей также были пункты временной дислокации и колонны украинских военных.