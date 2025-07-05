Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII), — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона: один в Гатчинском округе и один в Тосненском районе. По его словам, жертв и разрушений нет.
Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.
1 июля в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Меры принимались также для обеспечения безопасности полетов.