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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Ижевска

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Ижевск (код ИКАО: USII), — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулково из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона: один в Гатчинском округе и один в Тосненском районе. По его словам, жертв и разрушений нет.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

1 июля в Росавиации сообщили о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в аэропорту Нижнекамска в Татарстане. Меры принимались также для обеспечения безопасности полетов.

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