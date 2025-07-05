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Трое детей пострадали в массовой аварии на свердловской трассе

Вечером 4 июля на 41 километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган (Белоярский район) произошла авария с участием четырех автомобилей, в которой пострадали трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там он по касательной задел «Форд» и «Фольксваген» и влетел в «Шкоду».

В результате ДТП пострадали трое детей: двое находились в «Шкоде», один был в «Ладе».

Из-за аварии движение на трассе было заблокировано. Организовали объезд через село Малобрусянское. На данный момент ограничения сняты.

«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на опасных участках дороги», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что утром 4 июля на 9 километре ЕКАД (Октябрьский район Екатеринбурга) произошло столкновение двух легковушек и автобуса.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда» допустил столкновение с попутно ехавшим автобусом, а затем легковушку отбросило на автомобиль ВАЗ, движущемся в левом ряду.