Трое детей пострадали в массовой аварии на свердловской трассе

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там он по касательной задел «Форд» и «Фольксваген» и влетел в «Шкоду».
В результате ДТП пострадали трое детей: двое находились в «Шкоде», один был в «Ладе».
Из-за аварии движение на трассе было заблокировано. Организовали объезд через село Малобрусянское. На данный момент ограничения сняты.
«Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на опасных участках дороги», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что утром 4 июля на 9 километре ЕКАД (Октябрьский район Екатеринбурга) произошло столкновение двух легковушек и автобуса.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда» допустил столкновение с попутно ехавшим автобусом, а затем легковушку отбросило на автомобиль ВАЗ, движущемся в левом ряду.