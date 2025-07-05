Светскую львицу обвинили в убийстве после публикации шокирующего видео

После этого, водитель автомобиля, которого обвиняют в том, что это именно Даль Пино, выходит из машины и подходит к пострадавшему, чтобы забрать сумку, которую, по версии следствия, украл Мезгуи. После этого она уезжает с места происшествия. Видеозапись вызвала бурю обсуждений, поскольку многие сочли, что действия женщины были чрезмерными и жестокими, а некоторые — что это акт самозащиты в условиях опасной ситуации.