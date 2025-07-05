В Башкирии с начала года за коррупцию уволены 7 чиновников

В Башкирии за первый квартал года за коррупцию уволены 7 чиновников. Они потеряли рабочие места с формулировкой «в связи с утратой доверия», сообщает прокуратура РБ.
В ведомстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В ходе заседания проанализирована работа правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, связанных со взяточничеством и коммерческим подкупом, в том числе совершаемым от имени или в интересах юридических лиц.
Отметим, что в 2024 году за коррупционные нарушения были уволены 24 чиновника.
Напомним, среди самых громких историй — задержание бывшего министра транспорта и вице-премьера Алана Марзаева.