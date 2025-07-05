В Башкирии с начала года за коррупцию уволены 7 чиновников

В ведомстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции. В ходе заседания проанализирована работа правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, связанных со взяточничеством и коммерческим подкупом, в том числе совершаемым от имени или в интересах юридических лиц.