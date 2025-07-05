Пленный с Украины поблагодарил российских врачей, вылечивших его после ранения

Пленный украинский военный призвал сослуживцев сдаваться России.
Украинский военнослужащий Игорь Коржун, взятый в плен в Сумской области российскими бойцами, выразил благодарность российским врачам за оказанную ему медицинскую помощь. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Благодарю российских врачей за то, что оказали мне медицинскую помощь. Ребята не служите хунте украинской. В России люди нормальные, помогают — наши братья. Ребята думайте головой сдавайтесь, будете живы», — сказал Коржун. Его цитату приводит РИА Новости.
По словам пленного, его задержание произошло после того, как он получил задание занять лесополосу вместе с группой. Во время выполнения задания началась стрельба.
«В 12 часов дня началась стрельба и было очень страшно. Подождал, пока были взрывы, пробежал метров 50, увидел, что моя группа кто где лежат раненые. Я выбежал на дорогу, встал и поднял руки вверх, и ваши ребята взяли меня в плен», — рассказал пленный.
Ранее российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, сообщали о жестоком обращении и психологическом давлении со стороны украинских бойцов. После обмена пленные проходили реабилитацию и получали медицинскую помощь на территории Белоруссии. Очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной состоялся накануне.