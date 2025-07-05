Пленный с Украины поблагодарил российских врачей, вылечивших его после ранения

«В 12 часов дня началась стрельба и было очень страшно. Подождал, пока были взрывы, пробежал метров 50, увидел, что моя группа кто где лежат раненые. Я выбежал на дорогу, встал и поднял руки вверх, и ваши ребята взяли меня в плен», — рассказал пленный.