Молодой человек погиб после прыжка в воду на Березине

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Молодой человек погиб в Борисове во время купания в реке, повредив при прыжке в воду позвоночник, сообщили в РГОО ОСВОД.
По информации организации, несчастный случай в районном центре произошел в пятницу, 4 июля.
«На реке Березина погиб парень 2007 года рождения в результате прыжка в воду, предварительная причина гибели — травма позвоночника», — говорится в сообщении.
В ОСВОД уточнили, что тело пострадавшего было извлечено из реки сотрудниками Борисовской спасательной станции ОСВОД — его обнаружили на глубине около 1,8 метра. Прибывшие на место происшествия медики скорой констатировали смерть парня.
В организации напомнили, что при купании необходимо соблюдать правила безопасности. Так, нужно купаться только в специально оборудованных местах, не нырять с мостов, причалов и пристаней, а также на незнакомых водоемах.
Кроме того, категорически запрещено входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, поскольку большинство случаев утопления связано именно с употреблением отдыхающими спиртного.