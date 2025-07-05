Shot: Медвежонок больше суток просидел на дороге рядом с телом сбитой матери

В Иркутской области медвежонок больше суток провел рядом с погибшей матерью, которую сбил автомобиль. Об этом сообщил Shot.
Проезжавшие водители заметили детеныша у обочины трассы Жигалово — Киренск. На одном из видео заметно, как медвежонок трогает медведицу, будто пытаясь ее разбудить.
Спустя время испуганный зверек скрылся в лесу. Зоозащитники организовали поиски малыша, надеясь успеть ему помочь, передает Telegram-канал.
Не всегда встреча животных с людьми проходит безобидно: в Словении в результате нападения медведя женщина получила тяжелые травмы. Она встретила животное во время прогулки со своей собакой.
23 апреля в американском штате Теннесси черные медведи напали на местную жительницу, сидевшую на крыльце собственного дома. Животные не нанесли женщине никакого физического вреда. Прибывшие сотрудники Агентства по природным ресурсам штата выяснили, что в установленную ловушку попал медвежонок — рядом с детенышем бродили его мать и еще один ее ребенок.
Ранее медведь пришел в столовую села Малки Елизовского района на Камчатке и начал стучаться окно. Пока сотрудники готовились к завтраку, животное залезло на сугроб и под смех людей стало скрести лапой по стеклу.