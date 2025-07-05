Shot: Медвежонок больше суток просидел на дороге рядом с телом сбитой матери

23 апреля в американском штате Теннесси черные медведи напали на местную жительницу, сидевшую на крыльце собственного дома. Животные не нанесли женщине никакого физического вреда. Прибывшие сотрудники Агентства по природным ресурсам штата выяснили, что в установленную ловушку попал медвежонок — рядом с детенышем бродили его мать и еще один ее ребенок.