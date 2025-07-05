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В Самаре мошенники похитили последние 48 тысяч рублей у безработной девушки

В Самаре мошенники похитили 48 тысяч рублей у безработной девушки19-летняя жительница Самары стала жертвой телефонных мошенников.

В Самаре мошенники похитили 48 тысяч рублей у безработной девушки.

19-летняя жительница Самары стала жертвой телефонных мошенников. Девушка обратилась в полицию с заявлением о хищении 48 000 рублей с её банковского счета.

Как установили сотрудники полиции, преступники действовали по классической схеме. На телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником интернет-портала. Он убедил девушку, что её личная страница взломана, а злоумышленники пытаются похитить деньги с банковского счета. Для «защиты средств» мошенник потребовал перевести все накопления на «безопасный счет».

Доверчивая самарчанка выполнила все указания злоумышленника и перевела свои деньги. После этого связь с преступником прервалась. Только тогда девушка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

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