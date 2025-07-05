В Самаре мошенники похитили последние 48 тысяч рублей у безработной девушки

Как установили сотрудники полиции, преступники действовали по классической схеме. На телефон потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником интернет-портала. Он убедил девушку, что её личная страница взломана, а злоумышленники пытаются похитить деньги с банковского счета. Для «защиты средств» мошенник потребовал перевести все накопления на «безопасный счет».