За мошенничество с «китайскими благословениями» произведены аресты

Австралийская полиция провела задержания двух подозреваемых, обвиняемых в организации масштабных мошеннических схем, известных как «мошенничество с китайскими благословениями». Эти преступления, продолжающиеся уже более 25 лет, наносят удар по уязвимым слоям сообщества — пожилым азиатским женщинам, зачастую верящим в силу духовных практик и суеверий. В результате таких афер у жертв выманивают десятки тысяч долларов наличными и драгоценностями, что вызывает тревогу у правоохранительных органов и общественности.
Мошенничество с «китайскими благословениями» — это серия преступных схем, которые за последние два с половиной десятилетия распространились по всему миру, включая США, Великобританию, Канаду и Новую Зеландию. В Австралии эти преступления приобрели особую остроту, поскольку злоумышленники целенаправленно выбирают в качестве жертв пожилых женщин азиатского происхождения, используя их веру в духовные практики и суеверия.
Обвиняемые, как правило, убеждают своих жертв, что кто-то из их родственников или близких находится в опасности или проклят, и единственный способ защитить их — это провести ритуал благословения имущества. Для этого жертвам говорят, что необходимо сложить деньги, драгоценности или другие ценности в специальные сумки или пакеты, которые затем должны оставаться закрытыми в течение нескольких месяцев. В итоге, когда жертвы пытаются открыть эти пакеты, чтобы проверить наличие денег или драгоценностей, они обнаруживают, что их обманули — ценные вещи исчезли, а деньги оказались вымышленными.
Сообщается, что полиция Нового Южного Уэльса задержала двух подозреваемых — женщину 63 лет, которая была задержана в международном аэропорту Сиднея после тщательного расследования, и мужчину того же возраста, задержанного в аэропорту Брисбена при попытке вылета в Китай. Обоим предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений, связанных с мошенничеством и вымаганием крупной суммы денег.
Детектив-суперинтендант полиции Гай Мэги заявил, что за последние годы полиция получила около 80 сообщений о подобных преступлениях, связанных с кражей примерно 2 миллиона долларов США. В рамках расследования было установлено, что преступники действовали по всей восточной части Австралии, целенаправленно выбирая пожилых женщин из азиатских сообществ.
Полиция считает, что в преступной схеме участвуют около 50 человек, из которых 25 уже идентифицированы и им выданы ордера на арест. Еще 25 подозреваемых зафиксированы на камерах видеонаблюдения, что подтверждает их участие в преступных действиях. Мэги подчеркнул, что преступники действуют очень организованно, как «стая гиен», выбирая уязвимых жертв и эксплуатируя их суеверия.
По словам полиции, реальное число пострадавших, скорее всего, значительно выше, поскольку многие жертвы стыдятся или боятся рассказывать о случившемся. В результате, по оценкам правоохранительных органов, количество случаев мошенничества с благословениями может удваиваться или даже утраиваться, что делает проблему особенно острой.
В 2024 году полиция Новой Зеландии задержала трех граждан Китая, которые пытались покинуть страну с украденными тысячами долларов и драгоценностями, предположительно, в рамках аналогичных схем. Тогда злоумышленники выманили у двух жертв около примерно 18 000 долларов США.
Полиция Австралии настоятельно рекомендует жителям быть бдительными и избегать контактов с незнакомцами, которые предлагают услуги духовных целителей или врачей-травников. В частности, гражданам советуют не приводить домой незнакомых людей, не передавать им ценности и не класть деньги или драгоценности в сумки для проведения ритуалов благословения.
«Если кто-то просит вас пройти на консультацию или ритуал, будьте осторожны. Не передавайте деньги и не позволяйте незнакомцам входить в ваш дом», — рекомендует полиции. Также подчеркивается, что любые подозрительные ситуации следует немедленно сообщать правоохранительным органам.
Австралийская полиция продолжает активное расследование и сотрудничество с международными правоохранительными структурами. В частности, есть информация о том, что некоторые подозреваемые пытаются покинуть Австралию и отправиться в Китай, что требует усиления контроля на границах.