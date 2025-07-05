За мошенничество с «китайскими благословениями» произведены аресты

Обвиняемые, как правило, убеждают своих жертв, что кто-то из их родственников или близких находится в опасности или проклят, и единственный способ защитить их — это провести ритуал благословения имущества. Для этого жертвам говорят, что необходимо сложить деньги, драгоценности или другие ценности в специальные сумки или пакеты, которые затем должны оставаться закрытыми в течение нескольких месяцев. В итоге, когда жертвы пытаются открыть эти пакеты, чтобы проверить наличие денег или драгоценностей, они обнаруживают, что их обманули — ценные вещи исчезли, а деньги оказались вымышленными.