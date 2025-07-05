Под Ростовом подростки разбились в аварии на ночной трассе

Молодой водитель выехал на встречную полосу и врезался в Mazda CX-5, за рулем которой находился 23-летний мужчина. В результате аварии один из автомобилей отбросило на обочину. Водитель Hyundai и его пассажиры — подростки 16 и 17 лет — получили травмы. Трагически завершилась поездка для 17-летнего пассажира, который скончался на месте аварии.