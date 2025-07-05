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Под Ростовом подростки разбились в аварии на ночной трассе

В Ростовской области один подросток погиб, трое пострадали в ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошла серьезная авария с несколькими пострадавшими и погибшим. ЧП случилось на автодороге между Семикаракорском и Волгодонском в ночь с 4 на 5 июля.

По информации донской ГАИ, 17-летний водитель автомобиля Hyundai Accent решил выполнить обгон на разрешенной для этого участке дороги. Однако, по предварительным данным, он, вероятно, не учел все риски и не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению.

Молодой водитель выехал на встречную полосу и врезался в Mazda CX-5, за рулем которой находился 23-летний мужчина. В результате аварии один из автомобилей отбросило на обочину. Водитель Hyundai и его пассажиры — подростки 16 и 17 лет — получили травмы. Трагически завершилась поездка для 17-летнего пассажира, который скончался на месте аварии.

— По факту происшествия началась проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в пресс-службе ГАИ по Ростовской области.