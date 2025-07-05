Российские ПВО сбили еще 12 БПЛА

Наибольшее количество дронов утром 5 июля было сбито над Брянской областью.
Утром 5 июля российские силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«С 6.00 до 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении МО РФ. В ведомстве сообщили, что восемь БПЛА были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки ВСУ пострадавших и разрушений нет. По его словам, в данный момент на месте падения обломков работают оперативные службы.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 5 июля системы ПВО уничтожили 94 беспилотника ВСУ. Наибольшее количество — 34 — было сбито в Воронежской области. Также были уничтожены 11 БПЛА в Брянской области и по девять в Белгородской и Саратовской областях.