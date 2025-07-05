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Два человека утонули вместе с машиной в Берестовицком районе

По предварительным данным правоохранителей, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 5 июл — Sputnik. Два человека погибли в результате опрокидывания легкового автомобиля в мелиоративный канал в Берестовицком районе, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

По данным ведомства, трагический инцидент произошел около 22:00 накануне, в пятницу, 4 июля.

«Вблизи деревни Массоляны 38-летний водитель Volkswagen, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет», — сказали в МВД.

Там также уточнили, что машина опрокинулась в заполненный водой мелиоративный канал. В результате водитель и 35-летний пассажир авто погибли.

На месте происшествия работали инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются.