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Ввезли в Россию 140 иностранцев: в Челябинске за организацию канала для нелегалов под суд пойдут сотрудники турфирмы

В Челябинске осудят сотрудников турфирмы за организацию нелегальной миграции.

В Челябинске турфирма и еще несколько аффилированных организаций организовали нелегальный канал для мигрантов. Они оказывали иностранцам помощь в получении визы, подделывая документы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, цели пребывания не соответствовали действительности, а обязательства — не выполнялись. Всего преступникам удалось ввезти в России 140 иностранцев.

Нелегальный канал накрыли ГСУ и сотрудники управления по вопросам миграции областного главка при содействии Пограничного управления ФСБ России. По адресам фирм провели обыски, изъяли деньги, документы и технику.

Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.