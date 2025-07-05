Ввезли в Россию 140 иностранцев: в Челябинске за организацию канала для нелегалов под суд пойдут сотрудники турфирмы

В Челябинске турфирма и еще несколько аффилированных организаций организовали нелегальный канал для мигрантов. Они оказывали иностранцам помощь в получении визы, подделывая документы. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, цели пребывания не соответствовали действительности, а обязательства — не выполнялись. Всего преступникам удалось ввезти в России 140 иностранцев.