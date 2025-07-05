19-летний житель Новосибирска утонул на Бугринской косе

Вчера, глубоко ночью, двое молодых людей погрузились в воду: одному удалось выжить, а 19-летний парень, к сожалению, погиб. Сегодня его тело было найдено.
«Сколько еще печальных случаев нужно, чтобы люди поняли, что запрет на купание в опасных местах не напрасен? Безопасность должна быть в приоритете. Эти водоёмы полны опасностей, и игнорирование правил может привести к трагическим последствиям», — пишут в пресс-службе МАСС.
Сотрудники службы горячо призывают всех отдыхающих быть осторожными и следовать правилам безопасности.