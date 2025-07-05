19-летний житель Новосибирска утонул на Бугринской косе

«Сколько еще печальных случаев нужно, чтобы люди поняли, что запрет на купание в опасных местах не напрасен? Безопасность должна быть в приоритете. Эти водоёмы полны опасностей, и игнорирование правил может привести к трагическим последствиям», — пишут в пресс-службе МАСС.