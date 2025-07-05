Ночь атак ВСУ: где были взрывы — показываем на карте

Над регионами РФ за ночь было сбито 94 дрона ВСУ, рано утром — еще 12.
Прошедшей ночью дроны ВСУ атаковали 15 территорий России. В Рязанской области обломки беспилотника упали во двор частного дома. В Республике Чувашия БПЛА упали на крышу предприятия и повредили склад. А в Воронежской области произошел обрыв ЛЭП в одном из муниципалитетов. В Татарстане был введен режим беспилотной опасности. Людей предупредили о сбоях в работе мобильного интернета.
Кроме того, с ночи сохраняются ограничения на полеты в аэропортах Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода. Позже стало известно, что запрет на прием и выпуск воздушных судов были введены в Иваново. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территории РФ — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Воронежская область: обрыв ЛЭП.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМассированная атака дронов: беспилотники ВСУ ночью атаковали несколько российских регионов. Карта.
Регион за ночь атаковало больше всего украинских беспилотников. В небе над областью силами ПВО сбито 34 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Миноброны.
Несмотря на то, что информации о пострадавших не поступало, украинские беспилотники смогли навредить инфраструктуре. По предварительным данным, в одном из муниципалитетов региона случился обрыв ЛЭП. Однако электричество было оперативно восстановлено. Кроме того, один из сбитых БПЛА повредил кровлю частного дома и гараж. Об этом в telegram-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Белгородская область: повреждена инфраструктура.
Силами ПВО в небе над регионом было уничтожено девять украинских БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки дроны ВСУ нанесли ущерб зданиям, частным домовладениям, предприятиям, личному имуществу граждан и мирным жителям. В частности, в городе Валуйки при падении обломков сбитого БПЛА пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение амбулаторно. Об этом Гладков написал в telegram-канале.
Рязанская область: БПЛА упал во двор дома.
Ночью в небе над регионом было сбито два дрона ВСУ. Обломки одного из них упали во двор частного дома. Как сообщил губернатор региона Павел Малков в telegram-канале, пострадавших и разрушений нет.
Чувашия: дроны атаковали предприятие и склад.
Два беспилотника ВСУ было сбито минувшей ночью. Один из них упал на крышу здания АО «ВНИИР». Однако предприятие уже не действовало. Работу на нем прекратили после предыдущей атаки, которая была в июне 2025 года. Второй БПЛА повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Об это написал глава Чувашской Республики Олег Николаев в telegram-канале. Он также отметил, что все службы сейчас работают в «усиленном режиме».
Тульская, Брянская, Смоленская, Ростовская и Пензенская область: без пострадавших.
В Тульской области средства ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ. В небе над Брянской областью локализовано 11 украинских дронов. Два БПЛА сбито в Смоленском регионе, еще два — в Ростовском. В Тульской области — один уничтоженный беспилотник. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом пишут губернаторы данных территорий.
Саратовская, Новгородская, Курская, Орловская, Ленинградская и Московская области: без происшествий.
В небе над Саратовской областью минувшей ночью сбито девять БПЛА, над Новгородской — восемь, шесть дронов ВСУ уничтожено в Курской, три — в Орловской и Ленинградской областях. Кроме того, один украинский беспилотник был сбит над Московским регионом. Информации о пострадавших и последствиях не поступало.
Утром силы ПВО сбили еще несколько дронов ВСУ.
После того, как Минобороны сообщили официальную информацию, где указали о том, что за ночь было сбито 94 БПЛА, утром появились дополнительные данные. Их ведомство опубликовало в telegram-канале. С 6:00 по московскому времени до 8:00 уничтожили еще 12 дронов ВСУ. Восемь из них — над территорией Белгородской области, два — над Рязанской и по одному беспилотнику сбили над Орловской и Новгородской областями.
Татарстан: режим угрозы БПЛА.
Беспилотная опасность была введена в Татарстане. Жителям сообщили, что у них могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Республики.
Ограничения на работу аэропортов.
По-прежнему сохраняются ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Ульяновска, Тамбова и Нижнего Новгорода. Утром стало известно, что к их числу прибавилась и воздушная гавань в Иваново. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.