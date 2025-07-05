Ночь атак ВСУ: где были взрывы — показываем на карте

Два беспилотника ВСУ было сбито минувшей ночью. Один из них упал на крышу здания АО «ВНИИР». Однако предприятие уже не действовало. Работу на нем прекратили после предыдущей атаки, которая была в июне 2025 года. Второй БПЛА повредил строящийся склад на Лапсарском проезде. Об это написал глава Чувашской Республики Олег Николаев в telegram-канале. Он также отметил, что все службы сейчас работают в «усиленном режиме».