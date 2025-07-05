Два человека утонули в машине, упавшей в мелиоративный канал под Берестовицей

В Берестовицком районе два человека погибли в жутком ДТП с опрокидыванием авто в мелиоративный канал. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Авария произошла вечером 4 июля вблизи деревни Массоляны. Около 22.00 часов 38-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, и авто съехало в левый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части иномарка опрокинулась в мелиоративный канал.
Машина упала в мелиоративный канал. Фото: МВД.
Водитель и его 35-летний пассажир спастись не смогли. По факту гибели двух человек ГАИ и СК начали расследование.
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