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Два человека утонули в машине, упавшей в мелиоративный канал под Берестовицей

МВД: два человека погибли при опрокидывании машины в мелиоративный канал в Берестовицком районе.

Источник: Комсомольская правда

В Берестовицком районе два человека погибли в жутком ДТП с опрокидыванием авто в мелиоративный канал. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Авария произошла вечером 4 июля вблизи деревни Массоляны. Около 22.00 часов 38-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, и авто съехало в левый по ходу движения кювет. За пределами проезжей части иномарка опрокинулась в мелиоративный канал.

Машина упала в мелиоративный канал. Фото: МВД.

Водитель и его 35-летний пассажир спастись не смогли. По факту гибели двух человек ГАИ и СК начали расследование.

И мы писали, что под Климовичами мужчина утонул на озере, отправившись за водяными лилиями для супруги: «Хотел нарвать жене кувшинок».