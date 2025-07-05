В Центральном районе Петербурга неизвестный ранил прохожего ради 500 рублей

В Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина получил тяжёлое ранение в результате нападения. Инцидент произошёл на улице Заслонова, где, по предварительным данным, неизвестный мигрант с ножом напал на находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину и отобрал у него 500 рублей. Об этом проинформировал источник 78.ru.