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Собянин: Средства ПВО отразили атаку двух летевших к Москве беспилотников

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Пулкове из-за угрозы атаки БПЛА. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона: один в Гатчинском округе и один в Тосненском районе. По его словам, жертв и разрушений нет.

Накануне Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 42 БПЛА самолетного типа.

В период с 11:00 до 13:00 российские Вооруженные силы уничтожили 14 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями, а с 13:00 до 16:00 — 12 вражеских летательных аппаратов над Брянской и Орловской областями.

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