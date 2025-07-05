Выяснилось, кто пострадал от футболиста Смолова в конфликте в кафе

Друзья мужчины, пострадавшего от действий известного футболиста, чемпиона России в составе «Краснодара» Федора Смолова, рассказали, как развивались события в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице 28 мая. Ранее в сеть попало видео, где Смолов пытается подраться с другими посетителями.
Как стало известно «МК», конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям кафе выпить за победу его команды. Мужчины отказались. По предварительным данным, это был совладелец компании «Подъем групп» (реализация подъемных кранов) и его сотрудник из челябинского филиала. Они зашли в кафе позавтракать перед тем, как ехать на строительную выставку в «Крокус Сити».
Отказ разозлил Смолова, и он стал провоцировать конфликт, предлагая выйти из кафе и поговорить на улице. Бизнесмен отказался, после чего в ход пошли кулаки. При этом позднее сотрудник из Челябинска получил медицинское заключение о том, что у него сломана челюсть.
Кстати, уже после инцидента к пострадавшему приходила группа людей и просила забрать заявление из полиции.