Выяснилось, кто пострадал от футболиста Смолова в конфликте в кафе

Как стало известно «МК», конфликт начался с того, что Смолов предложил посетителям кафе выпить за победу его команды. Мужчины отказались. По предварительным данным, это был совладелец компании «Подъем групп» (реализация подъемных кранов) и его сотрудник из челябинского филиала. Они зашли в кафе позавтракать перед тем, как ехать на строительную выставку в «Крокус Сити».