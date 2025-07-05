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Силы ПВО Москвы пресекли атаку двух вражеских дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ успешно отразили атаку двух вражеских беспилотников, направлявшихся к столице. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на местах, где были обнаружены обломки сбитых аппаратов.

Источник: Life.ru

Напомним, также силы противовоздушной обороны России уничтожили в течение ночи 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Атаки отражались с 23:00 мск 4 июля до 7:00 5 июля. Больше всего БПЛА ликвидировано в Воронежской области (34).

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