Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Москве

Над Москвой были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Над столицей РФ были уничтожены БПЛА самолетного типа.

Над Москвой были сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.

Сегодня утром над регионами РФ было сбито 12 БПЛА. По данным Минобороны РФ, восемь беспилотников были перехвачены над Брянской областью, два — над Рязанской, по одному — над Орловской и Новгородской областями. Благодаря действиям ПВО разрушений и жертв среди гражданских нет.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше