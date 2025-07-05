В Ростовской области уничтожили два вражеских БПЛА в ночь на 5 июля

Ростовская область в ночь на 5 июля подверглась атаке БПЛА. По данным министерства обороны РФ, наши ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Всего же по стране в ночь с пятницы на субботу отбили 94 вражеских атаки. В Воронежской области зафиксировано больше всего атак — 34.
Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что БПЛА были сбиты над Чертковским районом.
— Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал глава области Юрий Слюсарь.
7 многоэтажек и 14 частных домов, машины и детсад: Власти озвучили ущерб после атаки БПЛА 4 июля 2025 в Ростовской области.
На территории дома в поселке Долотинка Ростовской области ввели режим ЧС.