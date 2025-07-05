Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области уничтожили два вражеских БПЛА в ночь на 5 июля

В Ростовской области отразили атаку двух БПЛА, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область в ночь на 5 июля подверглась атаке БПЛА. По данным министерства обороны РФ, наши ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Всего же по стране в ночь с пятницы на субботу отбили 94 вражеских атаки. В Воронежской области зафиксировано больше всего атак — 34.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что БПЛА были сбиты над Чертковским районом.

— Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, — прокомментировал глава области Юрий Слюсарь.

7 многоэтажек и 14 частных домов, машины и детсад: Власти озвучили ущерб после атаки БПЛА 4 июля 2025 в Ростовской области.

На территории дома в поселке Долотинка Ростовской области ввели режим ЧС.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше