В Челябинской области задержали пьяную пенсионерку за рулем

В Южноуральске инспекторы ДПС утром остановили автомобиль под управлением жительницы Увельского района.
Женщина 1968 года рождения по внешним признакам находилась в нетрезвом виде. Ее направили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили алкогольное опьянение.
Позже было возбуждено уголовное дело, так как ранее она привлекалась к административной ответственности за такое же правонарушение.
Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.