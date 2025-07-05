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В Челябинской области задержали пьяную пенсионерку за рулем

В Челябинской области задержали пьяную пенсионерку за рулем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Южноуральске инспекторы ДПС утром остановили автомобиль под управлением жительницы Увельского района.

Женщина 1968 года рождения по внешним признакам находилась в нетрезвом виде. Ее направили на медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили алкогольное опьянение.

Позже было возбуждено уголовное дело, так как ранее она привлекалась к административной ответственности за такое же правонарушение.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.