В Красноярске рабочий склада чуть не остался без головы из-за фуры

В Красноярске на складе по улице Борисевича произошел инцидент, в результате которого рабочий получил сотрясение мозга и перелом уха после наезда фуры.
Об этом сообщил пострадавший в интервью корреспонденту «7 канала Красноярск».
По его словам, он выглянул из бокса и попросил водителя подъехать ближе к месту разгрузки. Водитель, следуя указаниям, начал двигать тяжелую машину назад, но рабочий не успел отойти, и фура прижала его голову к стене.
На место происшествия прибыли медики, которые диагностировали у мужчины сотрясение мозга и перелом уха. Пострадавший рассказал, что руководство склада настоятельно рекомендовало ему не сообщать о причине травмы, чтобы избежать штрафов для организации. Мужчина согласился с этой просьбой, но вскоре узнал, что его внесли в «черный список» склада и уволили. В качестве компенсации он получил лишь 6 тысяч рублей вместо положенной выплаты.