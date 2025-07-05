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В Красноярске рабочий склада чуть не остался без головы из-за фуры

В Красноярске на складе по улице Борисевича произошел инцидент, в результате которого рабочий получил сотрясение мозга и перелом уха после наезда фуры.

В Красноярске на складе по улице Борисевича произошел инцидент, в результате которого рабочий получил сотрясение мозга и перелом уха после наезда фуры.

Об этом сообщил пострадавший в интервью корреспонденту «7 канала Красноярск».

По его словам, он выглянул из бокса и попросил водителя подъехать ближе к месту разгрузки. Водитель, следуя указаниям, начал двигать тяжелую машину назад, но рабочий не успел отойти, и фура прижала его голову к стене.

На место происшествия прибыли медики, которые диагностировали у мужчины сотрясение мозга и перелом уха. Пострадавший рассказал, что руководство склада настоятельно рекомендовало ему не сообщать о причине травмы, чтобы избежать штрафов для организации. Мужчина согласился с этой просьбой, но вскоре узнал, что его внесли в «черный список» склада и уволили. В качестве компенсации он получил лишь 6 тысяч рублей вместо положенной выплаты.