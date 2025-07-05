В Красноярске рабочий склада чуть не остался без головы из-за фуры

На место происшествия прибыли медики, которые диагностировали у мужчины сотрясение мозга и перелом уха. Пострадавший рассказал, что руководство склада настоятельно рекомендовало ему не сообщать о причине травмы, чтобы избежать штрафов для организации. Мужчина согласился с этой просьбой, но вскоре узнал, что его внесли в «черный список» склада и уволили. В качестве компенсации он получил лишь 6 тысяч рублей вместо положенной выплаты.