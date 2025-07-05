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60-летний водитель погиб в ДТП в Вознесенском округе

Он не справился с управлением.

60-летний водитель погиб в ДТП в Вознесенском округе в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла днем в пятницу, 4 июля, около 15.30. Пожилой мужчина находился за рулем автомобиля Volkswagen Polo. На шестом километре дороги Выкса — Вознесенское — Сатис водитель не справился с управлением.

Он вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате машина перевернулась. Мужчина скончался от полученных травм. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.