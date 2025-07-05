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В Челябинской области подростки упали с питбайка: один в тяжёлом состоянии

В субботу, 5 июля, в Троицке 16-летний подросток за рулём питбайка наехал на бордюр и опрокинулся. Его пассажир-ровесник получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла около пяти часов утра на улице Гагарина возле городского парка культуры и отдыха.

— Водитель питбайка неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием, — рассказали в ГАИ.

На родителей мотоциклиста полицейские составили протокол по части 1 стати 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в Челябинске ВАЗ-2110 столкнулся с питбайком, которым управлял 15-летний подросток. Мальчик получил травмы.