В Челябинской области подростки упали с питбайка: один в тяжёлом состоянии

В субботу, 5 июля, в Троицке 16-летний подросток за рулём питбайка наехал на бордюр и опрокинулся. Его пассажир-ровесник получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Челябинской области.