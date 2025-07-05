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В Павлодаре произошел пожар предприятия

Общая площадь возгорания по предварительным данным составила 1500 кв.м.

Горела кровля здания и складского помещения, передает BAQ.KZ.

В 5:34 часов на пульт 101 поступило сообщение о том, что в городе Павлодар на одном из предприятий произошло возгорание кровли. К месту пожара были направлены силы и средства.

«Происходило горение открытым пламенем кровли здания и складского помещения на общей площади предварительно 1500 кв.м. Был объявлен ранг пожара 3. Был сформирован оперативный штаб пожаротушения. Пожар был ликвидирован в 8:22 часов», — сообщил заместитель начальника центра планирования и оперативного управления ДЧС области.

Жертв и пострадавших нет.