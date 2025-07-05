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Стали известности подробности аварии с тремя детьми на Южном Урале

В Госавтоинспекции Челябинской области раскрыли обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня, 5 июля, на территории Каслинского района.

Источник: ФКУ УПРДОР «Южный Урал»

Водитель Kia Sportage — мужчина 1980 года рождения — не справился с управлением и въехал в электроопору на обочине. В автомобиле также находилась женщина 1985 года рождения и трое детей. Она и двое несовершеннолетних 2014 и 2022 годов рождения получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Девочка 2024 года рождения и водитель после осмотра медиков были отпущены домой.

Все обстоятельства трагедии выясняются, ранее сообщалось, что мужчина уснул за рулем. Как писал «МК-Челябинск», двое человек пострадали в Чебаркульском районе после столкновения квадроцикла и иномарки.