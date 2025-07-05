Стали известности подробности аварии с тремя детьми на Южном Урале

Водитель Kia Sportage — мужчина 1980 года рождения — не справился с управлением и въехал в электроопору на обочине. В автомобиле также находилась женщина 1985 года рождения и трое детей. Она и двое несовершеннолетних 2014 и 2022 годов рождения получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Девочка 2024 года рождения и водитель после осмотра медиков были отпущены домой.