Расследование показало, что самолёт был сбит ракетой американского комплекса Patriot, используемого указанной бригадой. Военнослужащие, выполнившие атаку, действовали по преступному приказу Дзямана, согласованному с высшим руководством ВСУ.
Командиру бригады заочно вменяют организацию теракта, его объявили в международный розыск. СК продолжает разыскивать других фигурантов дела, включая ключевых лиц из военного руководства Украины.
Напомним, что самолёт Ил-76 был сбит под Белгородом 24 января 2024 года. Тогда погибли 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, три человека из сопровождения и шестеро членов экипажа. При этом целью атаки ВСУ были главные переговорщики от России — депутат Госдумы Шамсаил Саралиев и генерал Сергей Егоров. Они должны были находиться на борту, но в последний момент их поездка сорвалась. Ил-76 был атакован ВСУ из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.Президент РФ Владимир Путин назвал этот теракт военным преступлением киевского режима. В декабре прошлого года Россия передала Украине тела погибших в самолёте пленных.