3 года условно получила нижегородка за вывод из страны 62 млн рублей

Обвиняемая использовала фиктивные документы и компании-однодневки.
Обладая знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, она с октября 2018 по март 2020 года оказывала содействие клиентам в переводе денежных средств на счета зарубежных организаций. За свои услуги она и её сообщники получали вознаграждение.
Для осуществления незаконных операций женщина использовала подконтрольные ей фирмы, имеющие банковские счета в Нижнем Новгороде. С целью обхода валютного контроля она предоставляла в банковские учреждения поддельные документы, свидетельствующие о фиктивных сделках.
Благодаря данной преступной схеме, злоумышленница скрывала от контролирующих органов информацию о действительных участниках финансовых транзакций, а также об истинных целях и основаниях перевода денежных средств. В результате, ей удалось нелегально переправить за рубеж свыше 62 миллионов рублей.
Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей.