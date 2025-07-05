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3 года условно получила нижегородка за вывод из страны 62 млн рублей

Жительница Нижнего Новгорода признана виновной в незаконном выводе за границу свыше 62 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обвиняемая использовала фиктивные документы и компании-однодневки.

Обладая знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, она с октября 2018 по март 2020 года оказывала содействие клиентам в переводе денежных средств на счета зарубежных организаций. За свои услуги она и её сообщники получали вознаграждение.

Для осуществления незаконных операций женщина использовала подконтрольные ей фирмы, имеющие банковские счета в Нижнем Новгороде. С целью обхода валютного контроля она предоставляла в банковские учреждения поддельные документы, свидетельствующие о фиктивных сделках.

Благодаря данной преступной схеме, злоумышленница скрывала от контролирующих органов информацию о действительных участниках финансовых транзакций, а также об истинных целях и основаниях перевода денежных средств. В результате, ей удалось нелегально переправить за рубеж свыше 62 миллионов рублей.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере одного миллиона рублей.