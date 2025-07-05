Маршрутный автобус загорелся в Алматы

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.