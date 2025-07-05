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Маршрутный автобус загорелся в Алматы

В Алматы, в микрорайоне Ерменсай, произошло возгорание автобуса. На месте работают экстренные службы. Пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Источник: t.me/almatynews_kaz

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Almaty News. В посте сообщается, что в микрорайоне Ерменсай произошло возгорание автобуса. В пресс-службе ДЧС Алматы факт подтвердили.

«В 11:19 в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, около дома 103 произошло горение автобуса марки “Isuzu” 2017 года выпуска, маршрута № 64 на площади 9 кв.м. Ликвидация в 11:30. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

До этого автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана — Алматы. В начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане — загорелся маршрутный автобус, а точнее — его крыша. Обошлось без жертв.

Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.

Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб «101» или «112», а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

«Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать», — подчеркивали представители ДЧС.