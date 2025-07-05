Маршрутный автобус загорелся в Алматы

Видео с места происшествия опубликовано в Telegram-канале Almaty News. В посте сообщается, что в микрорайоне Ерменсай произошло возгорание автобуса. В пресс-службе ДЧС Алматы факт подтвердили.
«В 11:19 в Бостандыкском районе, мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, около дома 103 произошло горение автобуса марки “Isuzu” 2017 года выпуска, маршрута № 64 на площади 9 кв.м. Ликвидация в 11:30. На момент возгорания пассажиров в автобусе не было. Жертв и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
До этого автобус с десятками пассажиров загорелся на трассе Астана — Алматы. В начале декабря сообщалось, что пожар произошел прямо на дороге в Астане — загорелся маршрутный автобус, а точнее — его крыша. Обошлось без жертв.
Еще один маршрутный автобус приблизительно в эти же дни загорелся у Дома министерств в Астане. На место сразу же прибыли пожарные. Пострадавших нет.
Что делать, если на дороге загорелся автомобиль?
По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.
В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:
- незамедлительно о становиться и эвакуировать пассажиров из салона;
- позвонить по номерам дежурных служб «101» или «112», а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
- заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.
Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.
Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля. Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.
«Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать», — подчеркивали представители ДЧС.