Массовая авария на обходе Красноярска: два пострадавших и пять поврежденных автомобилей

Согласно предварительной информации от ГАИ, КамАЗ, движущийся в сторону Новосибирска, столкнулся с легковым автомобилем «Рено», который также двигался в том же направлении. В результате удара «Рено» врезался в три других автомобиля: «Саненг», «Фольксваген» и «Нива».