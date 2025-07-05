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Массовая авария на обходе Красноярска: два пострадавших и пять поврежденных автомобилей

Вечером 4 июля на Малом Обходе Красноярска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Вечером 4 июля на Малом Обходе Красноярска произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

Согласно предварительной информации от ГАИ, КамАЗ, движущийся в сторону Новосибирска, столкнулся с легковым автомобилем «Рено», который также двигался в том же направлении. В результате удара «Рено» врезался в три других автомобиля: «Саненг», «Фольксваген» и «Нива».

В результате происшествия машины получили значительные повреждения. Два человека обратились за медицинской помощью: 38-летний водитель «Рено» и несовершеннолетний пассажир «Фольксвагена».

Ранее рассказывали, что в крае погиб мотоциклист после столкновения со столбом.