Ушла из жизни выдающийся детский гастроэнтеролог Самары, спасшая сотни леией

На 68-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Светлана Ивановна Чаплыгина, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой, кандидат медицинских наук. Более 40 лет своей жизни она посвятила спасению детских жизней и развитию медицины в регионе. Профессиональная биография.
Светлана Ивановна окончила Куйбышевский медицинский институт в 1983 году. Свою медицинскую карьеру она начала в инфекционном отделении, а с 1996 года возглавила гастроэнтерологическое отделение главной детской больницы области, которым руководила до последних дней.
Коллеги отмечают ее огромный вклад в развитие детской гастроэнтерологии в Самарской области. Она не только лечила пациентов, но и обучала молодых врачей, родителей, формируя современные подходы к лечению. Врач, ставший легендой.
Для многих семей Светлана Ивановна становилась последней надеждой, когда другие врачи опускали руки. Родители ее пациентов вспоминают, как она внимательно относилась к каждому случаю, тщательно разбиралась в проблеме и находила решения даже в самых сложных ситуациях.
Один из примеров — случай с ребенком, страдавшим тяжелой формой дерматита, которого не могли вылечить два месяца. Светлана Ивановна провела полное обследование, поставила точный диагноз и подобрала эффективное лечение. Педагогическая деятельность.
Помимо врачебной практики, Светлана Ивановна преподавала на кафедре госпитальной педиатрии Самарского медицинского университета. Многие нынешние врачи начинали свой профессиональный путь с ее лекций и практических занятий.
Она оставила после себя не только сильную команду специалистов, но и уникальные методики работы, традиции милосердия и профессионального подхода к лечению.
Церемония прощания состоится 5 июля в 10:00 по адресу: ул. Борская, 108, корпус 1 (траурный зал № 1).
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