Ушла из жизни выдающийся детский гастроэнтеролог Самары, спасшая сотни леией

Для многих семей Светлана Ивановна становилась последней надеждой, когда другие врачи опускали руки. Родители ее пациентов вспоминают, как она внимательно относилась к каждому случаю, тщательно разбиралась в проблеме и находила решения даже в самых сложных ситуациях.