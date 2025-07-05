В Иркутске три человека пострадали в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло вчера вечером в Октябрьском районе Иркутска. Три человека пострадали в результате аварии, которую спровоцировал водитель, лишенный прав и, предположительно, находившийся в состоянии опьянения. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris», следуя по улице Байкальской, при перестроении не справился с управлением столкнулся с водителем автомобиля «Geely Atlas Pro». Его отбросило на встречную полосу, где он влетел в «Geely Coolray», который столкнулся с «Renault Sandero». В результате пострадали три человека, — рассказали в пресс-службе полиции.
Сразу же после провокации многочисленных столкновений, владелец «Хендай» скрылся с места аварии, позже его удалось задержать. Предполагаемый виновник ДТП отказался проходить процедуру алкотеста. Полицейские установили, что в начале 2025 года нарушителя лишили водительских прав.