В Иркутске три человека пострадали в массовом ДТП

— 25-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris», следуя по улице Байкальской, при перестроении не справился с управлением столкнулся с водителем автомобиля «Geely Atlas Pro». Его отбросило на встречную полосу, где он влетел в «Geely Coolray», который столкнулся с «Renault Sandero». В результате пострадали три человека, — рассказали в пресс-службе полиции.