В Челябинской области силовики предотвратили покушение на теракт

Центральный окружной военный суд приговорил жителя региона к 20 годам лишения свободы за государственную измену, покушение на террористический акт и участие в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в ноябре 2023 года сотрудники УФСБ пресекли деятельность жителя региона, который планировал совершить теракт на одном из административных объектов Челябинска.
Установлено, что перед этим, мужчина принял присягу террористической организации Легион «Свобода России», а также проводил рекогносцировку зданий объектов федерального органа исполнительной власти в области обороны. На фигуранта следователями УФСБ было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.
После завершения расследования, дело было передано в суд, где мужчину признали виновным. Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее на этой неделе, 4 июля задержанного за поджог в Челябинской области диверсанта осудили на 22 года.