В Челябинской области силовики предотвратили покушение на теракт

После завершения расследования, дело было передано в суд, где мужчину признали виновным. Фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на 20 лет, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.