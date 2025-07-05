Во время пожара в СНТ в Уфе пострадал мужчина

Огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом, но прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 32 квадратных метра и предотвратить распространение пламени на соседние строения.
В результате происшествия 37-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить пожар, получил ожоги. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Причины возгорания устанавливаются. Расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС.
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