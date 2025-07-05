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Во время пожара в СНТ в Уфе пострадал мужчина

В Уфе садовод пытался порушить свой дом и получил ожоги.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Уфы произошел пожар в садовом товариществе «Черемушки-Автоцентр Камаз». Подробности рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Огонь охватил одноэтажный бревенчатый дом, но прибывшим пожарным удалось оперативно локализовать возгорание на площади 32 квадратных метра и предотвратить распространение пламени на соседние строения.

В результате происшествия 37-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить пожар, получил ожоги. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причины возгорания устанавливаются. Расследованием инцидента занимается дознаватель МЧС.

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