В Башкирии на пожаре погиб 50-летний мужчина

Пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. Во время тушения они нашли в комнате тело погибшего 50-летнего хозяина дома.
Причины случившегося устанавливает дознаватель.
В селе Алексеевка Туймзинского района загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.
Пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. Во время тушения они нашли в комнате тело погибшего 50-летнего хозяина дома.
Причины случившегося устанавливает дознаватель.