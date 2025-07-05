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В Башкирии на пожаре погиб 50-летний мужчина

В селе Алексеевка Туймзинского района загорелся жилой дом, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Пожарные и добровольцы ликвидировали возгорание на площади 100 кв. м. Во время тушения они нашли в комнате тело погибшего 50-летнего хозяина дома.

Причины случившегося устанавливает дознаватель.